L’arresto e la revoca della cittadinanza | espulso l’imam di Torino
Antagonisti in subbuglio a Torino, dove è stato arrestato l'imam cittadino Sheikh Shahin. A darne la notizia è stata il profilo di "Torino per Gaza", che è stato poi ripreso dalle varie realtà radicali della città, compreso il centro sociale Askatasuna. L'arresto sarebbe stato effettuato nella mattinata di ieri ma la notizia ha iniziato a circolare solo in tarda serata, quando poi gli antagonisti hanno annunciato per la giornata di oggi una conferenza stampa. Non è la prima volta che capita la stessa sorte all'iMac del capoluogo torinese, perché il suo predecessore, nel 2005, venne ugualmente espulso dall'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Lo straniero una volta in Questura ha anche preso a calci un poliziotto. Per lui chiesta anche la revoca del permesso di soggiorno #Padova #Stazione #violenza #lite #sequestro #polizia #arresto - facebook.com Vai su Facebook
Appalti pilotati, sequestrati 80mila euro cash a Cuffaro. Prime ammissioni in interrogatori, Pm revoca richiesta arresto #ANSA Vai su X
L’arresto e la revoca della cittadinanza: espulso l’imam di Torino - La notizia è stata data dal movimento Torino per Gaza, che è pronto a scendere in piazza per chiedere la liberazione di Sheikh Shahin ... Scrive msn.com
"Revoca cittadinanza a Mussolini? Solo un teatrino politico" - La revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini continua a far discutere Santarcangelo, infiammando i banchi del consiglio comunale. Riporta ilrestodelcarlino.it