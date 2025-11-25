L’Arma dei Carabinieri | un No fermo alla violenza contro le donne
Tempo di lettura: 5 minuti In occasione del 25 novembre, “ Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne ”, l ’Arma dei Carabinieri ha organizzato una campagna di comunicazione e responsabilizzazione che mira a rafforzare la consapevolezza e l’impegno sul delicato tema. Ogni giorno, l’Istituzione è in prima linea nella lotta alla violenza contro le donne e le iniziative intraprese sono tutte accomunate dal dire fermamente “No!” a qualsiasi forma di comportamento violento o discriminante – sia fisico che psicologico. La diffusione di materiale informativo, di locandine e video sui principali canali social dell’Arma, oltre alle numerose interviste di Carabinieri particolarmente impegnati nella specifica attività, rappresentano strumenti utili a incoraggiare le vittime affinché denuncino ciò che subiscono. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
