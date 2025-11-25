L’Arma dei Carabinieri contro la violenza sulle donne
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un impegno rinnovato per il 25 novembre. In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri ha avviato una nuova campagna di comunicazione per rafforzare consapevolezza, responsabilità collettiva e impegno concreto su un tema tanto delicato quanto urgente. Ogni giorno l’Istituzione si schiera in prima linea contro ogni forma di violenza o discriminazione, sia fisica sia psicologica, ribadendo con fermezza un unico messaggio: “No a qualsiasi violenza sulle donne”. Informazione, ascolto e sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Rispetto, ascolto, legalità. Non solo contrasto dei reati, ma anche incontri informativi per sensibilizzare i giovani sul tema: ogni giorno, l’Arma è in prima linea per dire #NO alla #violenza contro le #donne ? https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazio - facebook.com Vai su Facebook
A Madonna di Campiglio (TN) come in tante altre località italiane, le attività dell’Arma sulle piste entrano nel vivo. I #Carabinieri sono presenti ogni giorno per garantire assistenza, sicurezza e soccorso a turisti e sciatori. #PossiamoAiutarvi Vai su X
Credi di essere vittima di violenza di genere? L'Arma dei Carabinieri lancia il "Violenzametro" - Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne diffuso anche uno spot con Cristiana Capotondi. rainews.it scrive
Carabinieri, uno spot con Capotondi contro violenza alle donne - Uno spot con la partecipazione dell'attrice Cristiana Capotondi, caserme illuminate di arancione, un'intera sezione del sito dedicata al Codice Rosso con un test che rileva il ... Segnala gazzettadiparma.it
La caserma dei Carabinieri si tinge di arancione: Trieste unita contro la violenza sulle donne - In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, celebrata ogni 25 novembre, anche quest’anno l’Arma dei Carabinieri ha aderito alla campagna globale “Orange The World”, iniz ... Da triestecafe.it