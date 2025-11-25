ABBONATI A DAYITALIANEWS Un impegno rinnovato per il 25 novembre. In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri ha avviato una nuova campagna di comunicazione per rafforzare consapevolezza, responsabilità collettiva e impegno concreto su un tema tanto delicato quanto urgente. Ogni giorno l’Istituzione si schiera in prima linea contro ogni forma di violenza o discriminazione, sia fisica sia psicologica, ribadendo con fermezza un unico messaggio: “No a qualsiasi violenza sulle donne”. Informazione, ascolto e sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - L’Arma dei Carabinieri contro la violenza sulle donne