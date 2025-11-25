L' Argentina rende omaggio a Maradona | scattano anche le proteste

25 nov 2025

A cinque anni esatti dalla morte di Diego Armando Maradona, l'Argentina rende omaggio al suo maggiore idolo sportivo mentre la piazza convoca un raduno nel centro di Buenos Aires per chiedere giustizia. 'Maradona eterno', recita il post sui social della Federacalcio argentina (Afa) accompagnato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

