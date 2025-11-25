L' applicazione dell' IA nel paziente critico esperti a confronto ad Ariano Irpino

L’intelligenza artificiale come strumento fondamentale per il triage predittivo, la gestione avanzata delle emergenze, l’ottimizzazione delle risorse e la previsione degli esiti. In un tempo in cui l’IA sta trasformando profondamente la Sanità, la UOC di Anestesia, Rianimazione e Medicina del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

