L' appello di Ettorre Sinistra Italiana | Accendere i riflettori sulla criminalità finanziaria a Pescara
Accendere i riflettori sulla criminalità finanziaria a Pescara.Questo l’appello di Roberto Ettorre, segretario provinciale di Sinistra Italiana Pescara, alla luce della cronaca recente e di un’analisi che mette in colonna il peso economico della criminalità che si annida dietro evasione e frodi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
L'appello di Ettorre (Sinistra Italiana): "Accendere i riflettori sulla criminalità finanziaria a Pescara" - A chiedere un incremento dei controlli è Roberto Ettorre, segretario provinciale del partito Sinistra Italiana Pescara ... Segnala ilpescara.it
Ettorre (Sinistra italiana) sull'incidente sul lavoro a Pianella: "Nel Pescarese situazione allarmante" - Il segretario provinciale di Sinistra Italiana Roberto Ettorre commenta l'incidente sul lavoro avvenuto qualche giorno fa a Pianella con un'operaio ferito a cui è stato amputato un piede ... ilpescara.it scrive