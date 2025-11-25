L' appello degli archeologi | Non limitare l' uso dell' archeologia preventiva

AGI - L'emendamento che limita l' archeologia preventiva, inserito nel disegno di legge di bilancio 2026, è "un salto nel vuoto" che "ignora l'esistenza di un patrimonio sommerso e sconosciuto che caratterizza l'intero territorio italiano". Lo afferma l'Associazione Nazionale Archeologi (ANA), che ha lanciato un appello urgente alla 5 Commissione permanente del Senato. Si tratta di "una norma che, se approvata, rischia di azzerare decenni di conquiste nella tutela del patrimonio archeologico nazionale", spiegano gli archeologi, poiché l'archeologia preventiva, ovvero quelle indagini che consentono di sapere se in aree individuate per la costruzione di edifici potrebbero esservi siti di interesse archeologico, si ridurrebbe alle sole opere pubbliche realizzate in aree già vincolate archeologicamente. 🔗 Leggi su Agi.it

