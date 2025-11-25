L' apertura del sindaco di Palmoli alla famiglia nel bosco ma c' è la minaccia | Se no tornano in Australia

Notizie.virgilio.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Palmoli lancia un appello alla famiglia che vive nel bosco: "Siamo pronti a sostenere le spese", cosa ha detto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - L'apertura del sindaco di Palmoli alla famiglia nel bosco, ma c'è la minaccia: "Se no tornano in Australia"

