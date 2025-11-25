L’anno di Michele de Pascale | Su ticket e manovra non siamo stati capiti

Ilrestodelcarlino.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 24 novembre 2025 – “ La nostra manovra sui ticket non è stata capita ”. Traccia un bilancio dei primi 365 giorni (quasi) da presidente della Regione, Michele de Pascale. L’ex sindaco di Ravenna ha accolto una situazione “complessa” su due aspetti: sanità  e post-alluvione. Lo spiega dal circolo Sardegna a Bologna, invitato dall’associazione ‘Il tiro’ di Salvatore Caronna, ex europarlamentare e segretario regionale piddì. De Pascale sugli incidenti in Emilia Romagna: "Servono più investimenti sulla sicurezza" Sulla sanità. Sul primo punto, de Pascale sottolinea: “I ticket in Lombardia, Veneto e Toscana si pagavano da anni e in Emilia-Romagna si usavano fondi di riserva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217anno di michele de pascale su ticket e manovra non siamo stati capiti

© Ilrestodelcarlino.it - L’anno di Michele de Pascale: “Su ticket e manovra non siamo stati capiti”

Approfondisci con queste news

l8217anno michele de pascaleL’anno di Michele de Pascale: “Su ticket e manovra non siamo stati capiti” - Romagna: “Casa, lavoro e sinergie aeroportuali tra gli obiettivi presenti e futuri della Regione” ... Segnala ilrestodelcarlino.it

l8217anno michele de pascaleDe Pascale, spero tutti ascoltino appello Lepore - "Il sindaco Matteo Lepore sta chiedendo di gestire la situazione insieme a tutte le istituzioni e il mio appello è che venga ascoltato". Scrive rainews.it

l8217anno michele de pascaleVirtus Bologna-Maccabi Tel Aviv: l'appello di Michele de Pascale - “Il sindaco Matteo Lepore sta chiedendo di gestire la situazione insieme a tutte le istituzioni e il mio appello è che venga ascoltato”, ha detto il governatore sulla gestione dell'ordine pubblico per ... ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: L8217anno Michele De Pascale