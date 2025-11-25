Landini all' attacco sui condoni | Governo alla frutta sovventore di chi evade

Maurizio Landini torna all’attacco. Riflettori accesi sulla manovra nel salotto televisivo di “Di Martedì”, il segretario generale della Cgil ha ovviamente usato toni duri, in particolare nei confronti dei condoni fiscali: "Non lo dice Landini o la Cgil. L'hanno detto la Corte dei Conti e la Banca d'Italia. Nelle audizioni parlamentari la Banca d'Italia e la Corte dei Conti hanno proprio detto che quei condoni lì non servono a nulla. Anzi, fanno, danno uno schiaffo in faccia a chi paga le tasse e da un certo punto di vista lo Stato diventa sovventore di chi le tasse non le paga". Nella sua filippica, Landini ha inoltre sostenuto che questo approccio rischia di diffondere l’idea dell’impunità: "Passa l'idea che se io non pago le tasse non mi succede nulla, perché prima o poi mi faranno un condono e quando eventualmente arrivo anche a pagare pago molto meno di quello che avrei pagato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

