Landini all' attacco sui condoni | Governo alla frutta sovventore di chi evade
Maurizio Landini torna all’attacco. Riflettori accesi sulla manovra nel salotto televisivo di “Di Martedì”, il segretario generale della Cgil ha ovviamente usato toni duri, in particolare nei confronti dei condoni fiscali: "Non lo dice Landini o la Cgil. L'hanno detto la Corte dei Conti e la Banca d'Italia. Nelle audizioni parlamentari la Banca d'Italia e la Corte dei Conti hanno proprio detto che quei condoni lì non servono a nulla. Anzi, fanno, danno uno schiaffo in faccia a chi paga le tasse e da un certo punto di vista lo Stato diventa sovventore di chi le tasse non le paga". Nella sua filippica, Landini ha inoltre sostenuto che questo approccio rischia di diffondere l’idea dell’impunità: "Passa l'idea che se io non pago le tasse non mi succede nulla, perché prima o poi mi faranno un condono e quando eventualmente arrivo anche a pagare pago molto meno di quello che avrei pagato". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
MAURIZIO LANDINI: MANOVRA NON AFFRONTA PROBLEMI E GOVERNO CONTINUA A FARE CONDONI "Attacco al diritto di sciopero, il Governo tenta di mettere in discussione l'esistenza stessa del sindacato" “Il #Governo non vuole parlare di quello Vai su Facebook
LANDINI REPLICA AGLI ATTACCHI DI MELONI E DELLA DESTRA DI GOVERNO Non affrontano i problemi di chi non arriva a fine mese la7.it/in-onda/video/… @cgilnazionale @ERCGIL @collettiva_news @RosyMoon2024 @PinelliFederica Vai su X
Landini: “Il governo complice indiretto di genocidio”. La Cgil in piazza il 25 ottobre sulla manovra - ROMA – «Il governo italiano si rende indirettamente complice di un governo che sta commettendo un genocidio», accusa Maurizio Landini. Riporta repubblica.it
Botta e risposta su La7. Mieli spinge sul riarmo, Landini si oppone: “Vediamo prima come l’Ucraina spende i fondi inviati” - Botta e risposta tra Paolo Mieli e Maurizio Landini: il giornalista difende il riarmo europeo e chiede al leader della Cgil se farà sventolare le bandiere ucraine allo sciopero generale del 12 dicembr ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Sciopero generale, Tajani: Cgil isolata. Landini sempre contro il Governo, forse ha mire politiche - (Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2025 "Quello della Cgil è uno sciopero politico che organizza il sindacato unico, rompendo l'unità sindacale. Riporta ilmattino.it