L’analisi Paolucci ha mostrato coraggio e orgoglio Tre portieri alla corte di mister Bellazzini

Sport.quotidiano.net | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha conquistato un pareggio meritatissimo, la Robur, a Grosseto. Che le va pure stretto. Un’iniezione di fiducia, per la squadra di Bellazzini, dopo un periodo delicato. Una prova di forza, coraggio e orgoglio, da parte dei bianconeri, capaci di rimontare uno svantaggio che avrebbe potuto stroncare chiunque. Un pareggio che, quindi, vale quanto una vittoria. Forza, coraggio e orgoglio: ne ha avuti da vendere, senza togliere niente agli altri, Cristian Paolucci (foto), al debutto in Serie D. In condizioni fisiche non eccellenti, in un derby pesantissimo, per la classifica, il morale e il sentimento della piazza, costretto per tre mesi a guardare avvicendarsi i compagni e l’arrivo a pochi giorni di un altro ‘collega’, il giovane portiere senese ha sfoggiato una prestazione di personalità, ha disinnescato i lampi di qualità della capolista, vedi le conclusioni di Marzierli e Regoli, ha contribuito in maniera sostanziale, al prezioso pareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

l8217analisi paolucci ha mostrato coraggio e orgoglio tre portieri alla corte di mister bellazzini

© Sport.quotidiano.net - L’analisi. Paolucci ha mostrato coraggio e orgoglio. Tre portieri alla corte di mister Bellazzini

Altre letture consigliate

l8217analisi paolucci ha mostratoL’analisi. Paolucci ha mostrato coraggio e orgoglio. Tre portieri alla corte di mister Bellazzini - Ha conquistato un pareggio meritatissimo, la Robur, a Grosseto. Scrive sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: L8217analisi Paolucci Ha Mostrato