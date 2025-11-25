Ha conquistato un pareggio meritatissimo, la Robur, a Grosseto. Che le va pure stretto. Un’iniezione di fiducia, per la squadra di Bellazzini, dopo un periodo delicato. Una prova di forza, coraggio e orgoglio, da parte dei bianconeri, capaci di rimontare uno svantaggio che avrebbe potuto stroncare chiunque. Un pareggio che, quindi, vale quanto una vittoria. Forza, coraggio e orgoglio: ne ha avuti da vendere, senza togliere niente agli altri, Cristian Paolucci (foto), al debutto in Serie D. In condizioni fisiche non eccellenti, in un derby pesantissimo, per la classifica, il morale e il sentimento della piazza, costretto per tre mesi a guardare avvicendarsi i compagni e l’arrivo a pochi giorni di un altro ‘collega’, il giovane portiere senese ha sfoggiato una prestazione di personalità, ha disinnescato i lampi di qualità della capolista, vedi le conclusioni di Marzierli e Regoli, ha contribuito in maniera sostanziale, al prezioso pareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’analisi. Paolucci ha mostrato coraggio e orgoglio. Tre portieri alla corte di mister Bellazzini