L’analisi Paolucci ha mostrato coraggio e orgoglio Tre portieri alla corte di mister Bellazzini
Ha conquistato un pareggio meritatissimo, la Robur, a Grosseto. Che le va pure stretto. Un’iniezione di fiducia, per la squadra di Bellazzini, dopo un periodo delicato. Una prova di forza, coraggio e orgoglio, da parte dei bianconeri, capaci di rimontare uno svantaggio che avrebbe potuto stroncare chiunque. Un pareggio che, quindi, vale quanto una vittoria. Forza, coraggio e orgoglio: ne ha avuti da vendere, senza togliere niente agli altri, Cristian Paolucci (foto), al debutto in Serie D. In condizioni fisiche non eccellenti, in un derby pesantissimo, per la classifica, il morale e il sentimento della piazza, costretto per tre mesi a guardare avvicendarsi i compagni e l’arrivo a pochi giorni di un altro ‘collega’, il giovane portiere senese ha sfoggiato una prestazione di personalità, ha disinnescato i lampi di qualità della capolista, vedi le conclusioni di Marzierli e Regoli, ha contribuito in maniera sostanziale, al prezioso pareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Torna... la Il giorno la nostra esperta del settore cosmetico torna presso la Farmacia Paolucci SNC per dare consigli ed effettuare con apposita strumentazione l'analisi dettagliata dell - facebook.com Vai su Facebook
"PAOLUCCI AUTO S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
L’analisi. Paolucci ha mostrato coraggio e orgoglio. Tre portieri alla corte di mister Bellazzini - Ha conquistato un pareggio meritatissimo, la Robur, a Grosseto. Scrive sport.quotidiano.net