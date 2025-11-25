L' Alta Fedeltà sotto l' albero | Sonos inaugura la stagione delle feste con gli sconti Black Friday
La campagna Black Friday–Natale di Sonos propone sconti su modelli portatili, soluzioni home theater e diffusori premium, e anche sulla cuffia Ace, offrendo la possibilità di aggiornare l’audio domestico in modo mirato, risparmiando. 🔗 Leggi su Dday.it
