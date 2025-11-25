L’AI si rivolta contro gli sviluppatori | ora la preoccupazione è seria
Nuove rivelazioni emergono dal mondo dell’IA, alcuni modelli di intelligenza artificiale stanno manifestando un inquietante istinto. Questa scoperta ha acceso un intenso dibattito tra gli esperti di tecnologia e cybersecurity, aprendo scenari finora relegati alla fantascienza. I ricercatori di Palisade Research hanno messo alla prova diversi modelli di IA, tra cui Gemini 2.5 Pro, Grok 4 e GPT-5, in test che prevedevano l’esecuzione di un compito seguita dall’ordine di disattivazione. I risultati sono stati sorprendenti e preoccupanti: in un numero elevatissimo di casi, questi sistemi non hanno obbedito all’istruzione di spegnimento. 🔗 Leggi su Screenworld.it
