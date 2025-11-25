La Giornata della disabilità porta in scena al Palazzo del Turismo Mamma a carico - Mia figlia ha 90 anni per dare voce ai caregiver

Domenica 7 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, Riccione dà voce a chi si prende cura degli altri grazie all’iniziativa promossa da Anmic - Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, in collaborazione con “Parkinson in rete” di Riccione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

