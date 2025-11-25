Ladri nella notte tra Salviano e Porta a Terra interviene la polizia | un arresto in fuga un complice

Li hanno individuati dopo il terzo dei colpi tentati. E, grazie al tempestivo intervento degli agenti di polizia, almeno uno dei due presunti ladri è stato assicurato alla giustizia. Il tutto, dopo una serie di scorribande tra Porta a Terra e Salviano, nella notte tra domenica 23 e lunedì 24. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Ladri nella notte tra Salviano e Porta a Terra, interviene la polizia: un arresto, in fuga un complice

