Ladri nella notte tra Salviano e Porta a Terra interviene la polizia | un arresto in fuga un complice

Livornotoday.it | 25 nov 2025

Li hanno individuati dopo il terzo dei colpi tentati. E, grazie al tempestivo intervento degli agenti di polizia, almeno uno dei due presunti ladri è stato assicurato alla giustizia. Il tutto, dopo una serie di scorribande tra Porta a Terra e Salviano, nella notte tra domenica 23 e lunedì 24. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

