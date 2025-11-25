Se ne è andata tra la pioggia battente e le lacrime di familiari, amici e dei tantissimi che le hanno voluto bene soprattutto da quando aveva liberato quella sua verve irriverente che le faceva dire qualunque cosa le passasse per la testa, senza censure né freni inibitori, diventando una simpaticissima compagna di vita saggia e sopra le righe allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - L'addio a Ornella Vanoni, il dolore dei due nipoti. Matteo si commuove, Camilla canta "Senza fine". Fresu e la curiosità morbosa