L' addio a Ornella Vanoni il dolore dei due nipoti Matteo si commuove Camilla canta Senza fine Fresu e la curiosità morbosa
Se ne è andata tra la pioggia battente e le lacrime di familiari, amici e dei tantissimi che le hanno voluto bene soprattutto da quando aveva liberato quella sua verve irriverente che le faceva dire qualunque cosa le passasse per la testa, senza censure né freni inibitori, diventando una simpaticissima compagna di vita saggia e sopra le righe allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it
Argomenti simili trattati di recente
L'addio commosso a Ornella Vanoni, un'artista che ha segnato la nostra memoria collettiva Una folla di cittadine e cittadine milanesi, riempiendo la chiesa di San Marco, mentre molte altre persone aspettavano fuori sotto la pioggia, ha dato l'ultimo saluto a Orn - facebook.com Vai su Facebook
L’ultimo saluto all’indimenticabile Ornella Vanoni. Diario del giorno - Addio Ornella, oggi alle 15:30 su #Rete4 e Mediaset Infinity. Vai su X
Ornella Vanoni, il dolore dei grandi: Fazio sconvolto, Bertè e Pravo in lacrime. L’ultimo abbraccio dei colleghi - Dal silenzio attonito di Fabio Fazio ai ricordi di Vasco Rossi, Bertè, Pausini e Parietti, l’Italia saluta una delle sue voci più amate ... Secondo affaritaliani.it
Addio a Ornella Vanoni, l’ultima telefonata: “Ho un dolore alla vertebra” - Si è spenta a 91 anni una regina della musica italiana, Ornella Vanoni, straordinaria interprete di grandi successi, donna dall’innata eleganza e ironia. Segnala tpi.it
Addio a una leonessa del canto, ORNELLA VANONI - ORNELLA VANONI ci ha lasciato ieri a causa di un arresto cardiaco, sorprendendo un’Italia che l’ha amata e sostenuta per quasi 70 anni di carriera. Scrive stonemusic.it