Lactalis al fianco di Banco Alimentare | numeri record per la Colletta 2025

Sabato 15 novembre si è svolta la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che quest’anno ha visto una straordinaria partecipazione con oltre 8.300 tonnellate di prodotti donati nei supermercati di tutta Italia, che serviranno per sostenere nei prossimi mesi 1 milione e 800mila persone bisognose attraverso 7.600 enti caritativi convenzionati. Tra i protagonisti di questa edizione c’è stata Lactalis Italia, leader del settore agroalimentare con marchi come Parmalat, Galbani, Ambrosi e Mandara, che ha rinnovato il proprio impegno al fianco della Fondazione Banco Alimentare Onlus. L’azienda ha partecipato in 22 province di 9 regioni italiane, con 94 dipendenti volontari e 33 furgoni brandizzati Galbani e Parmalat, messi a disposizione per supportare la logistica della giornata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lactalis al fianco di Banco Alimentare: numeri record per la Colletta 2025

