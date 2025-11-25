L' abbondante pioggia che ieri mattina si è riversata su Arezzo ha causato molti disagi alla viabilità
Arezzo, 25 novembre 2025 – L'abbondante pioggia che ieri mattina si è riversata su Arezzo ha causato non pochi disagi alla viabilità, eppure è stato un temporale nella norma, non straordinario diremmo. Le scene di strade come fiumi e marciapiedi che scompaiono sott'acqua anche stavolta parlano di un'Amministrazione che non ha imparato nulla dai precedenti episodi, e che continua, mese dopo mese, a non attuare un piano di pulizia delle caditoie. Tombini intasati e manti stradali che, asfaltatura dopo asfaltatura, hanno diminuito la differenza tra sede stradale e marciapiedi, ad ogni pioggia più intensa (ma non eccezionale) fanno tenere i commercianti e gli abitanti con il fiato sospeso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
È tra le più preziose dimore storiche del Veneto. Il crollo dovuto all’abbondante pioggia dei giorni scorsi - facebook.com Vai su Facebook
Vicenza, crolla il muro di cinta della villa veneta Valmarana ai Nani. È tra le più preziose dimore storiche del Veneto. Il crollo dovuto all’abbondante pioggia dei giorni scorsi. Vai su X
«L'abbondante pioggia che ieri mattina si è riversata su Arezzo ha causato molti disagi alla viabilità» - Arezzo, 25 novembre 2025 – L'abbondante pioggia che ieri mattina si è riversata su Arezzo ha causato non pochi disagi alla viabilità, eppure è stato un temporale nella norma, non straordinario diremmo ... Secondo lanazione.it
Pioggia record in centro. Oltre 100 millimetri nel giro di poche ore. Allagamenti e disagi - Ovvero oltre 118,4 millimetri dalla mezzanotte di domenica e fino alle ore 18, quando l’intensa perturb ... Si legge su msn.com
Le città imbiancate. Scenari suggestivi nei borghi senesi. Ecco le foto più belle - Ieri mattina pioggia e un bel po’ di neve, temperature vicine allo zero. Riporta msn.com