La violenza sulle donne è anche una responsabilità maschile | l’impegno di MondoUomoit

Mondouomo.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MondoUomo rafforza il suo impegno contro la violenza sulle donne con un editoriale che invita gli uomini a prendere responsabilità. Il magazine sottolinea che la violenza di genere nasce da modelli culturali radicati e richiede un cambio reale di mentalità L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

© Mondouomo.it - La violenza sulle donne è anche una responsabilità maschile: l’impegno di MondoUomo.it.

