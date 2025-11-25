La violenza sulle donne è anche una responsabilità maschile | l’impegno di MondoUomoit
MondoUomo rafforza il suo impegno contro la violenza sulle donne con un editoriale che invita gli uomini a prendere responsabilità. Il magazine sottolinea che la violenza di genere nasce da modelli culturali radicati e richiede un cambio reale di mentalità L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
