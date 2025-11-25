La violenza contro le donne in Italia | numeri limiti e sfide ancora aperte
I dati ISTAT. In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’ISTAT ha diffuso l’indagine “La violenza contro le donne, dentro e fuori la famiglia”, restituendo un quadro allarmante della situazione in Italia. Secondo i dati, circa 6 milioni e 400mila donne tra i 16 e i 75 anni – il 31,9% del totale – hanno subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale. Le violenze fisiche interessano il 18,8% delle donne, quelle sessuali il 23,4%, mentre il 5,7% ha subito stupri o tentati stupri. Nel 26,5% dei casi gli autori sono persone vicine o conoscenti (parenti, amici, colleghi) e il 12,6% delle vittime ha subito violenze da un partner o da un ex. 🔗 Leggi su 361magazine.com
