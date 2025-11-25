La violenza contro le donne in Italia | numeri limiti e sfide ancora aperte

361magazine.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati ISTAT. In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’ISTAT ha diffuso l’indagine “La violenza contro le donne, dentro e fuori la famiglia”, restituendo un quadro allarmante della situazione in Italia. Secondo i dati, circa 6 milioni e 400mila donne tra i 16 e i 75 anni – il 31,9% del totale – hanno subito almeno una forma di violenza fisica o sessuale. Le violenze fisiche interessano il 18,8% delle donne, quelle sessuali il 23,4%, mentre il 5,7% ha subito stupri o tentati stupri. Nel 26,5% dei casi gli autori sono persone vicine o conoscenti (parenti, amici, colleghi) e il 12,6% delle vittime ha subito violenze da un partner o da un ex. 🔗 Leggi su 361magazine.com

la violenza contro le donne in italia numeri limiti e sfide ancora aperte

© 361magazine.com - La violenza contro le donne in Italia: numeri, limiti e sfide ancora aperte

Contenuti che potrebbero interessarti

violenza contro donne italiaViolenza contro le donne, Mattarella «parità è educare al rispetto» - Il Presidente della Repubblica: «Oggi assistiamo al dilagare di forme di violenza consentite dalla dimensione digitale, amplificate dalle dinamiche dei social network, con effetti tutt'altro che virtu ... Riporta italiaoggi.it

violenza contro donne italiaTutte le iniziative in Italia a sostegno del 25 novembre, la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne - Scopri le iniziative in Italia per il 25 novembre: eventi, reti di sostegno, progetti istituzionali e campagne per contrastare la violenza di genere. Riporta alfemminile.com

violenza contro donne italia25 novembre, oggi la Giornata contro la violenza sulle donne - Tante le iniziative in programma in tutta Italia: il Parlamento e Palazzo Chigi si illuminano di arancione. Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Violenza Contro Donne Italia