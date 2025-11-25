La Villa Reale è diventata museo

Monzatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di attesa la Villa Reale è diventata un Museo. È la stessa reggia ad annunciarlo con una nota ufficiale. “Con grande soddisfazione la Reggia di Monza annuncia di avere ottenuto il riconoscimento come Museo da parte di Regione Lombardia, in seguito alla delibera di Giunta N. XII5372 del. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

