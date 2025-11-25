La verità inedita di Filippo Magnini sulla squalifica di doping | Sono stato una pedina per coprire altri nomi

Tra gli ospiti di “Belve”, in onda questa sera su Rai 2 alle 21.25, ci sarà anche il concorrente di “Ballando con le stelle” Filippo Magnini. L’ex campione del nuoto racconta la sua versione dei fatti inedita sulle indagini e sulla successiva squalifica per doping: “Sono stato vittima di una macchinazione pazzesca. Ero la pedina attaccabile ma ho registrato tutto durante gli interrogatori. Hanno calcato molto sul mio nome per non toccarne altri; atleti del nuoto ma anche di altre discipline”. Magnini, nel 2017 si ritira e nello stesso anno scopre dai giornali l’indagine per doping: quindi la squalifica fino all’assoluzione nel 2020. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La verità inedita di Filippo Magnini sulla squalifica di doping: “Sono stato una pedina per coprire altri nomi”

