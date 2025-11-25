La Vardera | Intimidazioni a Sferracavallo esempio del clima che c' è a Palermo Lagalla vada sul posto e dica qualcosa

Palermotoday.it | 25 nov 2025

"Sono certo che il sindaco Lagalla, almeno questa volta, si presenterà nella borgata di Sferracavallo, dopo quello che è successo". Fossi in lui, mi farei qualche domanda se in questi ultimi anni la nostra città, città che amo alla follia, è preda della malavita, di aggressioni continue in centro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

