Mauro Corona fa una confessione durante la puntata di E' Sempre Cartabianca andata in onda il 25 novembre su Rete4. Corona racconta che tempo fa si trovava a una fiera di libri a Milano quando è stato avvicinato da Ornella Vanoni che gli ha fatto una richiesta molto particolare."Ero andato a una fiera di libri a Milano e mi portarono in un bellissimo bar - racconta Mauro Corona parlando con Bianca Berlinguer - Io stavo bevendo una birra e la Vanoni era seduta a circa tre metri da me. Poi all'improvviso mi chiamò e mi disse: "Corona, voglio fare una foto con lei" e io le risposi: "Casomai sono io che voglio farla con lei!". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "La Vanoni mi ha costretto a bere whisky". La confessione di Corona