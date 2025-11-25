La Vanoni mi ha costretto a bere whisky La confessione di Corona
Mauro Corona fa una confessione durante la puntata di E' Sempre Cartabianca andata in onda il 25 novembre su Rete4. Corona racconta che tempo fa si trovava a una fiera di libri a Milano quando è stato avvicinato da Ornella Vanoni che gli ha fatto una richiesta molto particolare."Ero andato a una fiera di libri a Milano e mi portarono in un bellissimo bar - racconta Mauro Corona parlando con Bianca Berlinguer - Io stavo bevendo una birra e la Vanoni era seduta a circa tre metri da me. Poi all'improvviso mi chiamò e mi disse: "Corona, voglio fare una foto con lei" e io le risposi: "Casomai sono io che voglio farla con lei!".
