La Ue promuove la Manovra dell' Italia
16.10 La Commissione europea promuove il Documento programmatico di bilancio dell'Italia e mette in sospeso la procedura per deficit eccessivo aperta l'anno scorso, in attesa di valutare in primavera i dati consuntivi sul deficit 2025 per l'eventuale cessazione. Il progetto di legge di Bilancio per il 2026 notificato dall'Italia appare "conforme" con le raccomandazioni approvate dal Consiglio Ue, si afferma. L'esecutivo europeo conferma che l'Italia rispetta i tetti di crescita della spesa netta per il 2025 e 2026. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
