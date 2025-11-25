La truffa delle tre campanelle | 40 arresti nel centro di Roma

AGI - Sono 40 le persone fermate dalla polizia locale di Roma Capitale nelle ultime due settimane, nelle aree turistiche del Centro Storico, dopo le attività di contrasto al gioco illegale delle cosiddette 'tre campanelle', fenomeno ormai intenzionato da tempo e che vede impegnati quotidianamente le donne e gli uomini del Corpo. Le operazioni condotte dagli agenti del I Gruppo Centro, che operano prevalentemente in abiti civili in modo da aggirare il sistema organizzato con vedette e collaboratori spesso posizionati a distanza per segnalare l'arrivo delle forze di polizia, ha consentito di rendere più incisivi e tempestivi gli interventi, con il fermo di decine di persone in pochi giorni. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La truffa delle tre campanelle: 40 arresti nel centro di Roma

