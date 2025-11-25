La svolta animalista di Elisabetta Canalis un libro per aiutare i cani | Nei canili ci sono dei tesori
Elisabetta Canalis ha pubblicato il suo primo libro, intitolato “Una zampa sul cuore – Storie di Nello e i suoi amici, tra dolcezza, coraggio e libertà”, edito da Rizzoli e disponibile in libreria da oggi. Il volume raccoglie le esperienze della showgirl sarda con i cani adottati nel corso degli anni, trasformando ricordi personali in una dichiarazione d’amore verso gli animali salvati dai canili. Il progetto nasce dall’incontro con Nello, un cane adottato dal canile di Olbia che ha segnato profondamente la vita dell’attrice. “ Nello è gioia pura: è uno di quei cani che, quando li adotti, ti fanno cambiare opinione sui canili e sugli animali che vi si trovano. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Scopri altri approfondimenti
Cacciare nelle aree protette è un reato penale, con arresto fino a sei mesi e ammenda. L'intervento condotto dai guardiaparco delle Aree Protette Alpi Marittime rientra nella normale attività svolta dal Settore Vigilanza sul territorio gestito dall'Ente, che compren - facebook.com Vai su Facebook
Elisabetta Canalis diventa scrittrice: “Bella, mi è uscita bene”, la svolta che spiazza - Elisabetta Canalis sorprende tutti al Vanity Fair Stories con il suo primo libro dedicato ai cani. Da donnaglamour.it
Elisabetta Canalis: “Il mio libro per aiutare i quattrozampe. Nei canili ci sono veri tesori” - "Una zampa sul cuore" è il libro di Elisabetta Canalis: "Non posso dire come sarebbe la mia vita senza cani, non me la immagino proprio" ... Scrive deejay.it
Elisabetta Canalis, lo slip dress nero con ricamo prezioso lascia senza fiato - Lontano dai riflettori, la vita di Elisabetta Canalis — in California — è interamente dedicata agli animali: da un lato c’è l’equitazione, una delle sue più grandi passioni sin da bambina, dall’altra ... Scrive dilei.it