Elisabetta Canalis ha pubblicato il suo primo libro, intitolato “Una zampa sul cuore – Storie di Nello e i suoi amici, tra dolcezza, coraggio e libertà”, edito da Rizzoli e disponibile in libreria da oggi. Il volume raccoglie le esperienze della showgirl sarda con i cani adottati nel corso degli anni, trasformando ricordi personali in una dichiarazione d’amore verso gli animali salvati dai canili. Il progetto nasce dall’incontro con Nello, un cane adottato dal canile di Olbia che ha segnato profondamente la vita dell’attrice. “ Nello è gioia pura: è uno di quei cani che, quando li adotti, ti fanno cambiare opinione sui canili e sugli animali che vi si trovano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La svolta animalista di Elisabetta Canalis, un libro per aiutare i cani: “Nei canili ci sono dei tesori”