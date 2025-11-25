La strana squalifica con la condizionale | il Mondiale di Ronaldo è salvo

Per atti violenti (vedi la gomitata a O'Shea), il regolamento prevede(rebbe) che la condotta violenta sia punita con un minimo di 3 giornate. Invece CR7, che ha già saltato la sfida contro l'Armenia, ci sarà anche nelle prime due uscite della Coppa del Mondo 2026  . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La strana squalifica con la condizionale: il Mondiale di Ronaldo è salvo

