La strana squalifica con la condizionale | il Mondiale di Ronaldo è salvo

Per atti violenti (vedi la gomitata a O'Shea), il regolamento prevede(rebbe) che la condotta violenta sia punita con un minimo di 3 giornate. Invece CR7, che ha già saltato la sfida contro l'Armenia, ci sarà anche nelle prime due uscite della Coppa del Mondo 2026 . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - La strana squalifica con la condizionale: il Mondiale di Ronaldo è salvo

