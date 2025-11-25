La storia di Sundus Ali che si ribellò al marito-padrone | Ho preso la licenza media e dipingo Ora sogno di diventare architetto

Reggio Emilia, 25 novembre 2025 – Sundus Ali, ora che è ospite in una struttura protetta si sente più tranquilla? "Continuo ad avere paura del mio ex marito e della sua famiglia. Alcuni suoi parenti vivono qui in Italia e sono molto pericolosi: quest’anno mi hanno minacciata di morte". Può spiegare cos’è accaduto? "Quest’anno i parenti e gli amici del mio ex hanno provato a contattarmi. Alcuni mi hanno chiesto tramite social di non parlare più della mia storia, di fare pace con lui e mi hanno mandato messaggi offensivi. Qualche mese fa ho anche ricevuto una telefonata anonima: mi hanno detto che non dovevo più parlare con i giornalisti, altrimenti non mi avrebbero più lasciata vivere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

