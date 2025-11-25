La storia di Džemil Hodži? diventa un film | Sniper Alley – To My Brother emoziona l’Italia

La prima nazionale a Napoli racconta il viaggio di un uomo che trasforma un lutto in un messaggio universale di pace e memoria. La storia di Džemil Hodži? è una di quelle che sembrano appartenere a un capitolo doloroso della storia e che invece continuano a parlare al presente. La sua vita, segnata dall’uccisione del fratello sedicenne Amel durante l’assedio di Sarajevo, è diventata il motore di un percorso umano e culturale che oggi trova una forma artistica nel docufilm Sniper Alley – To My Brother. Presentato in numerosi contesti internazionali e premiato al Glocal DOC 2025 di Varese, il film ha conquistato pubblico e critica per la capacità di trasformare un lutto familiare in una riflessione universale sulla dignità umana. 🔗 Leggi su Parlami.eu

