La squadra di San Fratello è scuola di valori Nel nome del cavallo più nobile
In Sicilia, sui Monti Nebrodi, terra di allenamento in bici di Nibali, la squadra di calcio è in testa alla Seconda Categoria ma non ha il campo, inagibile da quattro anni. Delfio, 49 anni, alleva la razza di cavalli più antica d'Italia ed è il capitano: gioca col figlio di 17 anni e segnano insieme, come domenica. "La scuola calcio serve per aiutare i ragazzi a stare lontano da alcol e droghe, e combattere l'abbandono scolastico" . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il Consorzio BLU Volley si stringe a Nino Concoreggi, dirigente refertista della squadra di 1Div maschile, per la perdita improvvisa del fratello Roberto. Sentite condoglianze a Nino, Davide e a tutta la famiglia. Vai su Facebook
Flavio Cobolli in conferenza stampa ”Alla fine ero felice. Non sapevo dei match point. Ho chiesto alla squadra: qual è il punteggio nel tiebreak?, perché non lo sapevo, non ricordavo. Ero davvero felice di questa partita. Una grande montagna russa, ma all Vai su X