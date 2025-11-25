La squadra di San Fratello è scuola di valori Nel nome del cavallo più nobile

In Sicilia, sui Monti Nebrodi, terra di allenamento in bici di Nibali, la squadra di calcio è in testa alla Seconda Categoria ma non ha il campo, inagibile da quattro anni. Delfio, 49 anni, alleva la razza di cavalli più antica d'Italia ed è il capitano: gioca col figlio di 17 anni e segnano insieme, come domenica. "La scuola calcio serve per aiutare i ragazzi a stare lontano da alcol e droghe, e combattere l'abbandono scolastico" . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

