La somma versata a titolo di cauzione con il passare degli anni matura degli interessi che possono essere più o meno alti
Nel momento in cui si prende una casa in affitto, per uso domestico o commerciale, il proprietario richiede di versare una somma di denaro a titolo di deposito cauzionale, come garanzia per la protezione dell’immobile e il rispetto del contratto di locazione. . La cauzione è una somma di denaro corrispondente a una o più mensilità del canone d’affitto concordato, versata dall’inquilino al locatore come garanzia per assicurare il corretto svolgimento del contratto di locazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Approfondisci con queste news
La somma potrà essere versata in unica soluzione o in 120 rate mensili senza interessi. L’unico paletto: aver trovato un lavoro entro sei mesi - facebook.com Vai su Facebook
Contratto di locazione commerciale e deposito cauzionale: interessi, natura, limiti. L'intervista a Nicola Ferraro ( Tilla Studio Legale) - Nel panorama articolato delle locazioni commerciali, emergono spesso questioni giuridicamente complesse che richiedono un'analisi approfondita per essere comprese appieno e gestite efficacemente. Lo riporta affaritaliani.it