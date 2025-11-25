La settimana di incontri del Foiano Book Festival | arriva don Ciotti

Arezzonotizie.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La VII edizione del Foiano Book Festival ospita mercoledì 26 novembre alle ore 18.00, presso la Chiesa della Collegiata, un appuntamento imperdibile: Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e dell'associazione Libera contro le mafie, sarà protagonista dell’incontro pubblico dal titolo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

settimana incontri foiano bookFoiano Book Festival verso quota 3.000 presenze: un successo che continua - Arezzo, 24 novembre 2025 – Foiano Book Festival verso quota 3. Riporta msn.com

settimana incontri foiano bookBook Festival dialoga con don Luigi Ciotti - Mercoledì 26 novembre, nella chiesa della Collegiata, incontro con don Luigi Ciotti, al quale sarà ... Scrive teletruria.it

settimana incontri foiano bookChiara Francini protagonista al Foiano Book Festival - Giovedì 20 novembre alle 21, nella suggestiva cornice della Galleria Furio del Furia, sarà ospite Chiara Francini, at ... corrierediarezzo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Settimana Incontri Foiano Book