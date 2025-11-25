La separazione delle carriere non è un capriccio e lo spiegava nel  1987 Consiglio ai paladini del no 

Se oggi chiedete a un magistrato, a un avvocato, a un politico perché la separazione delle carriere è diventata il totem della riforma della giustizia, molti vi risponderanno parlando di Nordio, del centrodestra, delle correnti, dell’Anm. Quasi nessuno vi dirà: “Andate a rileggere che cosa diceva Giuliano Vassalli nel 1987”. E invece il punto è esattamente questo: c’è un’intervista di allora in cui il padre del codice di procedura penale spiega, con una semplicità disarmante, perché la separazione delle carriere non è una mania da talk show, ma una conseguenza logica del processo accusatorio. Vassalli, per chi ha meno dimestichezza con i santi del pantheon garantista, non è uno qualunque. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

