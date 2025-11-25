La scuola primaria Manzoni verso la chiusura | Edificio con grossi problemi e vicino è pronto un nuovo plesso

La scuola primaria Manzoni, che serve il quartiere Foro Boario - con l'imminente conclusione dei lavori della nuova scuola Maroncelli, demolita e ricostruita con fondi Pnrr – è destinata alla chiusura. “La decisione finale non è stata assunta”, spiega l'assessora alla Scuola Paola Casara. Ma il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

