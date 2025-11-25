La scuola e il concorso Ata Flc Cgil Sicilia | In 7 mila costretti a spostarsi in sedi lontane non è giusto

Palermotoday.it | 25 nov 2025

"È insensato, oltre che ingiusto, far spostare i quasi 7.000 lavoratori Ata della Sicilia nelle sedi d'esame più lontane, rispetto alle sedi di servizio, per le prove selettive del concorso sulle posizioni economiche. Una decisione che dimostra la totale disconnessione del ministero dalla realtà.

scuola concorso ata flcConcorso ATA: Rizza (Flc Cgil Sicilia), in 7.000 spostati da una parte all’altra della Sicilia senza alcuna logica - Il sindacato chiede al Ministero di rettificare l’assegnazione delle sedi per le prove d’esame Palermo, 25 novembre 2025 ... Si legge su lavalledeitempli.net

Concorso posizioni economiche ATA, sedi assegnate anche a 500 km: i sindacati contestano l’organizzazione e chiedono interventi urgenti - In molte regioni, gli Uffici Scolastici Regionali hanno assegnato i candidati a sedi lontane anche centinaia di chilometri dal luogo di servizio. Lo riporta orizzontescuola.it

scuola concorso ata flcConcorso Ata: Chinnici (PD Sicilia), la denuncia della Flc Cgil Sicilia fotografa una situazione inaccettabile - Nelle settimane scorse la vice presidente della V Commissione aveva presentato un’interrogazione sul tema Palermo, 25 novembre 2025 ... Scrive lavalledeitempli.net

