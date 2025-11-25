‘La scodata’ di De Chiesa | Troppo clamore su Giada D’Antonio Ho rivisto il vecchio Vinatzer

PASSO INDIETRO PER ALEX VINATZER. Vinatzer mi era piaciuto nella prima gara a Levi con una sciata diversa. Anche nella prima manche a Gurgl l'ho visto con un buon assetto, ma in controllo. Nella seconda, purtroppo, abbiamo rivisto il solito Vinatzer completamente a strappi, non continuo e in bilico. Forse, volendo rischiare di più con questa nuova sciata, sono emerse le vecchie magagne: è un discorso da metabolizzare e affrontare in allenamento. PERCHÉ ANCHE GRAN BRETAGNA, BELGIO E FINLANDIA SONO MEGLIO DELL'ITALIA IN SLALOM?. Io girerei la domanda alla Federazione. Il cammino verso le Olimpiadi è stato programmato anni fa, noi non possiamo fare altro che constatare che la situazione è drammatica.

