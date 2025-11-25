La Sampdoria risorge e torna in corsa per la salvezza ma la strada è ancora in salita

La Sampdoria batte 1-0 la Juve Stabia al termine di una partita complicata e riaggancia il treno salvezza. Prima vittoria per il tandem Gregucci-Foti e ultimo posto abbandonato grazie al doppio salto che consente di scavalcare Spezia e Pescara. La luce in fondo al tunnel, però, è lontana. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - La Sampdoria risorge e torna in corsa per la salvezza, ma la strada è ancora in salita

