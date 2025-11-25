La Russa ricorda Ornella Vanoni in Aula e chiede un minuto di silenzio Poi l' applauso dei Senatori – Il video

Open.online | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 25 novembre 2025 "Non parlerò a lungo di Ornella Vanoni, tutti ricordiamo chi è, le sue canzoni, la sua irregolarità simpatica e fantasiosa. Chiedo di rivolgere una preghiera e rimanere in silenzio per qualche secondo in memoria di Ornella Vanoni". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, in apertura della seduta dell'Aula di Palazzo Madama. I senatori hanno ricordato l'artista con qualche istante di silenzio e un lungo applauso. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altre letture consigliate

russa ricorda ornella vanoniLa Russa ricorda Ornella Vanoni in Aula e chiede un minuto di silenzio. Poi, l'applauso dei Senatori - "Non parlerò a lungo di Ornella Vanoni, tutti ricordiamo chi è, le sue canzoni, la sua irregolarità simpatica e fantasiosa. Riporta ilgiornale.it

russa ricorda ornella vanoniSenato, La Russa ricorda Ornella Vanoni: "Tutti ricordiamo la sua irregolarità fantasiosa e simpatica" - A pochi giorni dalla scomparsa di Ornella Vanoni, il Presidente del Senato Ignazio La Russa dedica all’artista un ricordo in Aula. Secondo la7.it

russa ricorda ornella vanoniOrnella Vanoni, il ricordo nell'Aula del Senato: La Russa chiede minuto di silenzio - "Non parlerò a lungo di Ornella Vanoni, tutti ricordiamo chi è, le sue canzoni, la sua irregolarità simpatica e fantasiosa. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Russa Ricorda Ornella Vanoni