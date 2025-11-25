La Russa riapre e poi richiude il caso Garofani
"Credo sia meglio che si dimetta", poi corregge il tiro: "Per me il caso è chiuso" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
LA RUSSA RIAPRE - “Caso chiuso”, era stato detto la serata del 20 novembre, nel giorno del colloquio tra la premier Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in merito al caso che riguarda il c ... Lo riporta 9colonne.it
"Caso chiuso", era stato detto la serata del 20 novembre, nel giorno del colloquio tra la premier Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in merito al caso che riguarda il c ...
Il presidente del Senato: "Via dal Consiglio superiore di difesa".