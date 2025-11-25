La Ruota della Fortuna il regalo di Mediaset a Gerry Scotti | in onda anche a Natale

Dilei.it | 25 nov 2025

Chi l’avrebbe mai detto che un format datato, già visto, già noto, come quello de La Ruota della Fortuna potesse trasformarsi nel fenomeno del 2025. Gerry Scotti è si fonte certa di ascolti assicurati, ma un tale successo non se lo aspettava nessuno. Il merito è senz’altro anche di Samira Lui, che con Scotti forma il duo perfetto. Sarà poi la musica dal vivo, l’atmosfera spensierata. chissà. Quel che è certo è che La Ruota è il cavallo vincente di Mediaset, e l’emittente sembra intenzionata a dargli sempre più spazio. Puntuale come sempre, Scotti arriva in studio nella serata di martedì 25 novembre facendo finta di nulla. 🔗 Leggi su Dilei.it

la ruota della fortuna il regalo di mediaset a gerry scotti in onda anche a natale

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, il regalo di Mediaset a Gerry Scotti: in onda anche a Natale

