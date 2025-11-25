La rinascita di Anna | Il Centro antiviolenza mi ha salvato la vita

Città di Castello, 25 novembre 2025 – In questa giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne, Anna – nome di fantasia scelto per proteggere la sua identità – ha deciso di condividere la sua storia. Una storia difficile, dolorosa, ma soprattutto una storia di rinascita. Racconta che quando ha varcato per la prima volta la soglia del Centro Antiviolenza Medusa di Città di Castello, non sapeva nulla di ciò che l’avrebbe aiutata a salvarsi da quell’uomo: non conosceva il significato del codice rosso, non sapeva cosa fosse un centro antiviolenza, non immaginava di avere diritti, tutele, ascolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La rinascita di Anna: “Il Centro antiviolenza mi ha salvato la vita”

