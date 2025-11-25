La questura si colora di arancione simbolo per un futuro senza violenza
Non si ferma l’impegno della polizia di Stato nella lotta alla violenza di genere, anche quest’anno ha messo in campo numerose iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno che costituisce una grave violazione dei diritti umani.Al fine di perseguire e favorire l’innalzamento. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
