La protesta degli Angeli lodigiani | barche e violoncello contro il rischio di blocco sul ponte

Lodi, 25 novembre 2025 – Due barche, bolle di sapone sospinte dal vento e il suono di un violoncello sono stati gli elementi che hanno dato forma alla “protesta gentile” promossa domenica mattina dagli “Angeli Lodigiani” sul ponte dell’Adda. Un’iniziativa inusuale, pensata per unire simbolicamente arte, musica e paesaggio fluviale per protestare contro la paventata chiusura per lavori del ponte Napoleonico “che potrebbe protrarsi fino a 500 giorni, col rischio di trasformarsi in un vero e proprio blocco per la città”. Il protagonista . La manifestazione è stata organizzata dallo skipper Stefano Rotta, affiancato dal suo nuovo “compagno” politico, Gianmario Invernizzi, storico consigliere comunale della destra cittadina oggi impegnati in una nuova avventura comune verso le prossime elezioni amministrative. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

