Quando la fiducia viene tradita, le relazioni tremano. Scopri come Adriano e Martina si trovano sul crinale di un addio, mentre segreti e tradimenti scuotono vite intrecciate. La verità esplode quando Adriano scopre che Martina ha falsificato le lettere che sembravano scritte da Catalina: un gesto pensato per consolarlo, ma che si trasforma in una bomba emotiva. La scoperta scatena una discussione furiosa, e lui, ferito nel profondo, si ritrae. Non è più capace di perdonarla: la fiducia è crollata e la loro relazione rimane sospesa, senza certezze. Un addio dolce-amaro fra promesse spezzate. Nel frattempo, Ángela e Curro vivono il doloroso momento di quello che potrebbe essere il loro ultimo incontro.

La Promessa, Anticipazioni Spagnole: Lorenzo rovina il piano di nozze di Leocadia!