La prima di Stefani mattinata in Rsa | Dal Veneto parte una rivoluzione gentile

All'indomani della vittoria alle urne, Alberto Stefani si è presentato agli ospiti e al personale della Civitas Vitae “Angelo Ferro”, residenza assistenziale padovana della Fondazione Oic, perché, ha spiegato, «il modo migliore per festeggiare è mettersi a lavorare».Clicca qui per iscriverti al. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

