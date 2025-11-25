La polizia di stato al centro commerciale Arezzo coop Italia per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

Arezzo, 25 novembre 2025 – Questa mattina, nell’ambito delle iniziative sul tema della violenza di genere, la Questura di Arezzo ha allestito uno stand nell’area principale del Centro Commerciale Arezzo di viale Amendola, mirato ad avvicinare la comunità e a veicolare un messaggio di informazione e di supporto per combattere il gravissimo fenomeno della violenza di genere. Sono state centinaia le persone, donne ma anche uomini di ogni età, che si sono avvicinate per prendere l’opuscolo “Questo non è amore” edito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per chiedere informazioni o solo per curiosità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

