La pioggia che non cade mai un’autentica immersione nel mondo suggestivo e raffinato di Sergio Cammariere

Lopinionista.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – A meno di tre anni dal suo ultimo disco, esce il 28 novembre su tutte le piattaforme digitali, in formato cd e vinile, LA PIOGGIA CHE NON CADE MAI, il nuovo album di Sergio Cammariere prodotto da Jando Music, Grandeangelo srl e Aldo Mercurio in coproduzione con Parco della Musica Records. Un’ulteriore autentica immersione nel mondo suggestivo e raffinato dell’artista calabrese che ancora una volta conferma la sua unicità nel panorama musicale italiano. Il disco è già disponibile in presave al link: Un viaggio composto da tredici canzoni che esplorano amore, memoria, distanza, rinascita e consapevolezza, costruiti come capitoli di un’unica storia sentimentale: amori interrotti, lunghe attese, riflessioni sul tempo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

