la piattaforma crimea resta intatta gli appunti di terzi per una pace giusta a kyiv

Si è tenuto ieri a Stoccolma il quarto vertice parlamentare della Piattaforma internazionale sulla Crimea. La grande partecipazione – dagli Stati membri dell’Ue ai Paesi candidati all’Unione, dagli Stati Uniti al Canada e il Giappone, passando per altri Paesi africani, asiatici e latino-americani – è stata la dimostrazione evidente della compattezza trasversale e globale (non soltanto occidentale) sul fondamentale punto di principio che la soluzione alla guerra di aggressione contro l’Ucraina debba concludersi da una pace giusta. Significativa la presenza anche di numerose organizzazioni internazionali – le Assemblee parlamentari del Consiglio d’Europa, della Nato e dell’Osce, assieme all’Unione interparlamentare e al Consiglio nordico – che hanno partecipato attivamente al dibattito condividendo le conclusioni finali. 🔗 Leggi su Formiche.net

