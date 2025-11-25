La piadina romagnola ' vola' all' aeroporto di Fiumicino | oltre 2mila assaggi offerti ai viaggiatori

Dopo essere stata nello spazio con Samantha Cristoforetti più di dieci anni fa, la Piadina Romagnola Igp non poteva che essere presente in un aeroporto internazionale. Lo fa per due giorni (lunedì 24 e martedì 25 novembre) nella lounge Ita Airways all’Aeroporto di Fiumicino a Roma nell’ambito. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

